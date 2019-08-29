Эксперт: Лукашенко напрасно решил подружиться с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил начать отношения Минска и Вашингтона «с чистого лица». Причем белорусский лидер заявил гостю, что неоднократно предлагал помириться. Сам визит Болтона в Белоруссию Лукашенко назвал «историческим».

Экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.

«Никакой реакции Москвы визит Болтона не вызвал, потому что есть официальная позиция: контакты Лукашенко с Западом и США являются суверенным правом Беларуси. Это неоднократно подчеркивалось, белорусы очень нежно относятся к своему суверенитету. Что касается предложения начать отношения с чистого листа, думаю, стороны эту тему понимают по-разному. Для американцев отношения с чистого листа будут начинаться без Лукашенко. А ему, конечно же, хотелось бы, чтобы первым шагом его исключили из санкционного списка. Два месяца назад Трамп продлил персональные санкции против Лукашенко и десяти белорусских чиновников», - сказал он.