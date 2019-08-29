Эксперт: Лукашенко напрасно решил подружиться с США
Политолог объяснил, на каких условиях Вашингтон «простит» Белоруссию и почему в России этому будут только рады.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил начать отношения Минска и Вашингтона «с чистого лица». Причем белорусский лидер заявил гостю, что неоднократно предлагал помириться. Сам визит Болтона в Белоруссию Лукашенко назвал «историческим».
Экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.
«Никакой реакции Москвы визит Болтона не вызвал, потому что есть официальная позиция: контакты Лукашенко с Западом и США являются суверенным правом Беларуси. Это неоднократно подчеркивалось, белорусы очень нежно относятся к своему суверенитету. Что касается предложения начать отношения с чистого листа, думаю, стороны эту тему понимают по-разному. Для американцев отношения с чистого листа будут начинаться без Лукашенко. А ему, конечно же, хотелось бы, чтобы первым шагом его исключили из санкционного списка. Два месяца назад Трамп продлил персональные санкции против Лукашенко и десяти белорусских чиновников», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что у США есть и другой очень серьезный рычаг давления на белорусские власти.
«Есть одно очень острое разногласие, помимо персональных санкций против президента и его ближайших соратников: под санкциями находится концерн "Белнефтехим" – крупнейший белорусский агрегатор валютных поступлений. Американцы раз в полгода-год эти санкции приостанавливают, держа предприятие и всю страну на крючке. В настоящее время ожидается продление или непродление этого блока санкций. Белорусы над этим плотно работают, даже наняли пару-тройку лоббистов в Вашингтоне, чтобы обеспечить "Белнефтехиму" еще год работы на рынках США. Я думаю, об этом было много разговоров на встрече Лукашенко с Болтоном», - отметил Зимовский.
Также эксперт предположил, что в России, скорее, будут рады развороту Минска на Запад.
«Что касается изменения вектора с российского на американский. Я полагаю, что большая часть российских людей, вовлеченных в процесс, будут это только приветствовать. Если американцы желают взять на себя бремя кормления Беларуси, финансового донорства – думаю, не будет больших возражений на этот счет», - заключил он.
Ранее член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Белоруссии для снятия санкций придется проводить серьезную антироссийскую политику.
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