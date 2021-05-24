Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией

Министр рассказал, что у него возникло множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Он подчеркнул, что национальная компания прекратила полеты над страной. Линкайтс добавил, что соответствующие рекомендации даст также Латвийское агентство гражданской авиации.

Министр транспорта Латвии отметил, что решение об отказе от полетов в небе над Белоруссией было принято после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и последующим задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича, пишет ФАН.

