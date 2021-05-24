Блестяще или провал? Как Белоруссия задерживала экс-главреда NEXTA

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержании в Минске создателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии иностранной экстремистской организацией и запрещен на территории страны) и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

В минувшее воскресенье по личному поручению белорусского президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Пассажирский лайнер, на борту которого находился Протасевич, следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В авиагавани рассказали, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе, в 13:15 он успешно приземлился. В аэропорту находилась саперная группа, а также представители силовых ведомств, всех пассажиров отправили на досмотр.