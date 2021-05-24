Блестяще или провал? Как Белоруссия задерживала экс-главреда NEXTA

НСН собрала международную реакцию на экстренную посадку в Минске самолета с "опасным террористом" Романом Протасевичем. 


МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержании в Минске создателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии иностранной экстремистской организацией и запрещен на территории страны) и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

В минувшее воскресенье по личному поручению белорусского президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Пассажирский лайнер, на борту которого находился Протасевич, следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В авиагавани рассказали, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе, в 13:15 он успешно приземлился. В аэропорту находилась саперная группа, а также представители силовых ведомств, всех пассажиров отправили на досмотр.

Журналисты раскрыли обстоятельства задержания самолета с основателем Telegram-канала Nexta

В пресс-службе Ryanair сообщили, что власти Белоруссии предупредили экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание приземлиться в Минске. После проведенной проверки «ничего страшного не было обнаружено». Примерно через пять часов самолету с пассажирами и экипажем разрешили вылететь в Вильнюс.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

Задержанному Роману Протасевичу в Белоруссии грозит смертная казнь. В ноябре КГБ республики внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет завел уголовные дела в их отношении. Авторов интернет-проекта на родине обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны. Оба находятся в межгосударственном розыске.

После инцидента экс-кандидат в президенты, оппозиционный лидер Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении на YouTube заявила, что самолет вынудили приземлиться в Минске для того, чтобы задержать Протасевича. Она потребовала от Ryanair и Международной организации гражданской авиации (ICAO) расследовать произошедшее и принять соответствующие меры.

ICAO заявила, что обеспокоена случившимся с рейсом Ryanair, назвав посадку противоречащей Чикагской конвенции (устанавливает основные правила авиации).

Обеспокоенность ситуацией высказали и в Евросоюзе. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров лайнера, передает ТАСС. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Twitter, что инцидент с самолетом в Минске совершенно неприемлем, он нарушает международные правила воздушного транспорта и «должен повлечь последствия».

Президент Литвы потребовал от Минска немедленного освобождения Протасевича

В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал европейские страны к решительному и единому ответу на экстренную посадку Ryanair. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ввести против Минска санкции. По его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен в понедельник, 24 мая, на заседании Евросовета.

США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия потребовали запретить полеты над воздушным пространством Белоруссии.

На событие отреагировал также госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал произошедшее «шокирующим актом режима Лукашенко», и заявил, что такие действия поставили под угрозу жизни 120 пассажиров лайнера, среди которых были и американцы.

Между тем, в России назвали задержание Романа Протасевича «блестящей операцией» спецслужб страны. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале также написал, что происшедшее - это «серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов».

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
ТЕГИ:СамолетБелоруссия
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