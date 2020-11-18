Пашинян представил план для дальнейшей работы правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения войны в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Facebook.

В частности, он предполагает реформу вооруженных сил, восстановление переговорного процесса по Карабаху с участием ОБСЕ и возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома. Кроме того, премьер предложил восстановить пострадавшие в ходе военных действий дома и инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе. Также, согласно плану, семьям погибших солдат будут предоставлены социальные гарантии, а раненым военным оказана медицинская помощь, включая закупку протезов, передает RT.