Политолог: Извинения Грузии за 2008 год сблизят ее с Южной Осетией и Абхазией
Если Тбилиси признает вину в развязывании конфликта 2008 года с Сухуми и Цхинвалом, это может сблизить Грузию, Южную Осетию и Абхазию, заявил политолог Васо Капанадзе.
«Давая трезвую оценку событиям августа 2008 года, Бидзина Иванишвили дал зеленый свет старту важного и нелегкого процесса — постепенного урегулирования конфликтов, которые все еще имеют место на территории Грузии», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Капанадзе , извинения в перспективе позволят Абхазии и Южной Осетии реинтегрироваться в общественно-политическое пространство единой Грузии.
Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси намерен принести извинения Южной Осетии. Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе сообщил «Радиоточке НСН», что партии, которая находится у власти в республике уже 12 лет, давно следовало инициировать расследование кровавых событий 2008 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru