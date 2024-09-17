Политолог: Извинения Грузии за 2008 год сблизят ее с Южной Осетией и Абхазией

«Давая трезвую оценку событиям августа 2008 года, Бидзина Иванишвили дал зеленый свет старту важного и нелегкого процесса — постепенного урегулирования конфликтов, которые все еще имеют место на территории Грузии», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Как добавил Капанадзе , извинения в перспективе позволят Абхазии и Южной Осетии реинтегрироваться в общественно-политическое пространство единой Грузии.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси намерен принести извинения Южной Осетии. Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе сообщил «Радиоточке НСН», что партии, которая находится у власти в республике уже 12 лет, давно следовало инициировать расследование кровавых событий 2008 года.

