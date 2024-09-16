«Авантюра Саакашвили!»: В Грузии придумали, как помириться с Южной Осетией и Абхазией

Как добавил собеседник НСН, расследование может стать важным шагом к налаживанию отношений между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.

«Практически никто в мире не признает независимыми государствами Южную Осетию и Абхазию. Как когда-то сказал президент России Владимир Путин, если когда-нибудь Абхазия, Южная Осетия и грузины договорятся, чтобы жить в едином государстве - это их дело. Величайшая ценность - это отношения между людьми. Нужно добиться восстановления отношений, доверия, дружбы, любви. Это гораздо важнее любых территорий», - заключил он.

Экс-президент Михаил Саакашвили, который с 2021 года находится в Грузии в заключении, назвал заявление Иванишвили беспрецедентным предательством в истории страны. Также после выступления Иванишвили более 100 человек вышли на акцию протеста перед парламентом республики.

Ранее политсовет правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» опубликовал заявление, в котором обвинил Саакашвили в авантюрных действиях в августе 2008 года, результатом которых стала война. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе уточнял, что для выяснения обстоятельств событий 2008 года власти страны намерены обратиться в прокуратуру и Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию, напоминает «Радиоточка НСН».

