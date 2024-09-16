«Авантюра Саакашвили!»: В Грузии придумали, как помириться с Южной Осетией и Абхазией
Официальное расследование событий 2008 года в Южной Осетии может помочь Грузии восстановить отношения с территориями, которые некогда были частью республики, сказал НСН Петр Мамрадзе.
Правящей партии «Грузинская мечта», которая находится у власти уже 12 лет, давно следовало инициировать расследование кровавых событий 2008 года, заявил в интервью НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.
Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе митинга в городе Гори пообещал собравшимся, что в случае победы его фракции в парламентских выборах в октябре, власти устроят «грузинский Нюрнбергский процесс», чтобы «привлечь к ответственности зачинщиков войны» в Южной Осетии 2008 года. Он также добавил, что Тбилиси намерен принести извинения Южной Осетии.
«Это обязательно нужно сделать. Военно-политическая кровавая авантюра Саакашвили – страшное преступление, которое он совершил не только против Цхинвала и Южной Осетии, но и против всех граждан Грузии. Это предательство родины со стороны Саакашвили и его сторонников. Западная пресса тогда писала, что парламент при режиме Саакашвили превратился в резиновый штамп, которым этот сумасшедший диктатор маленькой кавказской страны штампует свои прихоти. То, что это преступление до сих пор не расследовано, лежит на совести правящей группировки «Грузинская Мечта». Все должно быть по букве закона, надо расследовать преступление. Это единственный путь к восстановлению человеческих отношений. Уже 16 лет прошло с той страшной кровавой авантюры, но лучше поздно, чем никогда», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, расследование может стать важным шагом к налаживанию отношений между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.
«Практически никто в мире не признает независимыми государствами Южную Осетию и Абхазию. Как когда-то сказал президент России Владимир Путин, если когда-нибудь Абхазия, Южная Осетия и грузины договорятся, чтобы жить в едином государстве - это их дело. Величайшая ценность - это отношения между людьми. Нужно добиться восстановления отношений, доверия, дружбы, любви. Это гораздо важнее любых территорий», - заключил он.
Экс-президент Михаил Саакашвили, который с 2021 года находится в Грузии в заключении, назвал заявление Иванишвили беспрецедентным предательством в истории страны. Также после выступления Иванишвили более 100 человек вышли на акцию протеста перед парламентом республики.
Ранее политсовет правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» опубликовал заявление, в котором обвинил Саакашвили в авантюрных действиях в августе 2008 года, результатом которых стала война. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе уточнял, что для выяснения обстоятельств событий 2008 года власти страны намерены обратиться в прокуратуру и Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию, напоминает «Радиоточка НСН».
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