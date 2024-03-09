«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны», — отмечается в материале.



Журналисты считают, что Германия готовится к эскалации украинского конфликта, чтобы «спасти киевское правительство от краха». Для этого, пишет сербское издание, Берлин отправит Киеву ракеты большой дальности Taurus и своих военных для их обслуживания и применения, хотя политики и утверждают, что они никогда этого не сделают.



«Они их отправят и отправят солдат, скрыв всё точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне», – говорится в публикации.

Автор задается вопросом, как верить немецким политикам, чьи амбиции растут, и делает вывод о том, что Германии, с учетом исторического опыта, следует быть осторожнее, принимая решение об участии в военных операциях за пределами страны.

Ранее Великобритания потребовала от ФРГ передать на Украину дальнобойные ракеты Taurus вопреки утечке разговора военнослужащих бундесвера, которые обсуждали возможность удара по Крымском мосту такими ракетами. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей.



