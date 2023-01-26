Politico: передача Украине истребителей может стать «логистическим кошмаром»

По мнению одного из экспертов, для поставок на Украину больше всего могли бы подойти американские истребители F-18 или шведские Gripen. Они способны взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и легче в обслуживании.

Издание отмечает, что в обоих типах самолетов ощущается дефицит.

Ранее издание Dziennik gazeta prawna сообщило, что еще весной прошлого года Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



