Politico: передача Украине истребителей может стать «логистическим кошмаром»
Возможная поставка истребителей Украине может стать «логистическим кошмаром», пишет газета Politico. Ранее издание сообщило, что западные союзники Украины уже обсуждают передачу Киеву истребителей.
Отмечается, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых у Украины нет. Между тем, Россия сможет выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.
По мнению одного из экспертов, для поставок на Украину больше всего могли бы подойти американские истребители F-18 или шведские Gripen. Они способны взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и легче в обслуживании.
Издание отмечает, что в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Ранее издание Dziennik gazeta prawna сообщило, что еще весной прошлого года Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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