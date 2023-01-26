Министр обороны ФРГ не увидел ничего радостного в передаче танков Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что «полностью понимает обеспокоенность» граждан Германии решением немецкого правительства передать танки Украине. По его словам, он не понимает тех, кто радуется поставкам машин в зону боевых действий.
«Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки»,— сказал министр. Он отметил, что «в поставках нет ничего радостного», передает РИА Новости.
Накануне ФРГ и США объявили о поставках тяжелых танков Leopard 2 и Abrams Украине, также о планах поставить танки сообщили другие страны. Сегодня Писториус уточнил, что немецкие машины попадут в зону боевых действий к концу марта.
Россия воспринимает поставку вооружений США и другими странами «коллективного Запада» на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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