Поисками «Титаника» США хотели скрыть тайную миссию от СССР

Экспедиция по поиску лайнера «Титаник» в 1985 году скрывала от СССР военную миссию американских ВМС по обследованию затонувших в Атлантике атомных субмарин Thresher и Scorpion, сообщает СNN.

Строившая «Титаник» компания перейдет под внешнее управление из-за долгов

Как заявил обнаруживший затонувший лайнер океанолог Роберт Баллард, поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции. По его словам, армия США не хотела, чтобы Москва узнала место нахождения американских субмарин.

Ранее письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» было продано за $400 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: CC0 / NOAA/IFE/URI
