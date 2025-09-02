Поисками «Титаника» США хотели скрыть тайную миссию от СССР

Как заявил обнаруживший затонувший лайнер океанолог Роберт Баллард, поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции. По его словам, армия США не хотела, чтобы Москва узнала место нахождения американских субмарин.

Ранее письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» было продано за $400 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

