Строившая «Титаник» компания перейдет под внешнее управление из-за долгов

По сообщению компании «Harland and Wolff», одной из крупнейших судостроительных компаний Великобритании, верфь, на которой был построен знаменитый пароход «Титаник», перейдет под внешнее управление. Это решение принято из-за признания компании неплатежеспособной на основе последней аудированной и управленческой отчетности.

Совет директоров компании сообщил, что процесс передачи управления консалтинговой фирме Teneo начнется на этой неделе. Причиной финансовых трудностей стало отказ правительства в предоставлении кредита на сумму £200 млн, что оставило компанию в сложном финансовом положении.