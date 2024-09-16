Строившая «Титаник» компания перейдет под внешнее управление из-за долгов
По сообщению компании «Harland and Wolff», одной из крупнейших судостроительных компаний Великобритании, верфь, на которой был построен знаменитый пароход «Титаник», перейдет под внешнее управление. Это решение принято из-за признания компании неплатежеспособной на основе последней аудированной и управленческой отчетности.
Совет директоров компании сообщил, что процесс передачи управления консалтинговой фирме Teneo начнется на этой неделе. Причиной финансовых трудностей стало отказ правительства в предоставлении кредита на сумму £200 млн, что оставило компанию в сложном финансовом положении.
Компания уже второй раз с 2019 года вынуждена прибегнуть к внешнему управлению.
В мае 2024 года газета Times сообщила, что хотя финансовая помощь была одобрена властями в декабре 2023 года, министр финансов отклонил предоставление средств, что усугубило финансовое положение верфи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru