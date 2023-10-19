Похищенную силами ХАМАС 12-летнюю девочку нашли мертвой
Попавшие в плен к палестинскому движению ХАМАС 12-летняя девочка Ноя Дан и ее бабушка Кармела найдены мертвыми, сообщается в аккаунте государства Израиль в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
«Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы», - говорится в заявлении.
По данным телеканала CNN, Кармела Дан имела гражданства Израиля, Франции и США. У ее внучки было израильское гражданство.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в четверг заявил, что армия страны в скором времени может войти в сектор Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru