Похищенную силами ХАМАС 12-летнюю девочку нашли мертвой

Попавшие в плен к палестинскому движению ХАМАС 12-летняя девочка Ноя Дан и ее бабушка Кармела найдены мертвыми, сообщается в аккаунте государства Израиль в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

СМИ заявили о гибели главы сил безопасности Газы и его семьи

«Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы», - говорится в заявлении.

По данным телеканала CNN, Кармела Дан имела гражданства Израиля, Франции и США. У ее внучки было израильское гражданство.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в четверг заявил, что армия страны в скором времени может войти в сектор Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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