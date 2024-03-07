Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом
7 марта 202405:35
Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины станет сродни суициду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, контрнаступление Киева закончится криками и воплями: «А нас за что?».
Ранее командующий сухопутными силами Украины Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести контрудар в 2024 году. По его словам, для этого необходимо стабилизировать линию фронта и отвести войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru