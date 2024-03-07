Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом

По его словам, контрнаступление Киева закончится криками и воплями: «А нас за что?».

Ранее командующий сухопутными силами Украины Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести контрудар в 2024 году. По его словам, для этого необходимо стабилизировать линию фронта и отвести войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

