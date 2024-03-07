Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины станет сродни суициду, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

Глава офиса Зеленского назвал контрнаступление ВСУ довольно успешным

По его словам, контрнаступление Киева закончится криками и воплями: «А нас за что?».

Ранее командующий сухопутными силами Украины Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести контрудар в 2024 году. По его словам, для этого необходимо стабилизировать линию фронта и отвести войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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