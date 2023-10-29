«Почувствуйте разницу»: Медведев сравнил митинги за Украину и Палестину
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил масштабы митингов в поддержку Палестины и Украины.
Политик опубликовал в своем Telegrram-канале две фотографии. На первой изображен многочисленный митинг в поддержку Палестины в Стамбуле. На втором снимке - единичные пикеты за Украину.
«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», - прокомментировал Медведев фотографии.
Накануне в Стамбуле прошел митинг в поддержку Палестины и против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мероприятии участвовали 1,5 миллиона человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru