«Почувствуйте разницу»: Медведев сравнил митинги за Украину и Палестину

Политик опубликовал в своем Telegrram-канале две фотографии. На первой изображен многочисленный митинг в поддержку Палестины в Стамбуле. На втором снимке - единичные пикеты за Украину.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», - прокомментировал Медведев фотографии.

Накануне в Стамбуле прошел митинг в поддержку Палестины и против обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мероприятии участвовали 1,5 миллиона человек, сообщает «Радиоточка НСН».

