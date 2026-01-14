В Эстонии назвали опасной идею спецпосланника ЕС по России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал предложение о создании должности специального посланника Евросоюза по России, заявив, что такая инициатива несет риски для безопасности ЕС. Соответствующее мнение он выразил в публикации в социальной сети X.

По словам главы эстонского МИД, предыдущие попытки диалога и так называемые «перезагрузки» отношений с Москвой неизменно воспринимались российской стороной как проявление слабости и приводили лишь к усилению ее позиций. Цахкна подчеркнул, что Евросоюзу следует сосредоточиться на усилении давления, а не на поиске форматов взаимодействия с Россией.