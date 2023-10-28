В Нью-Йорке задержали более 300 участников акции против помощи Израилю
Акция движения Jewish Voice for Peace (англ. «Еврейский голос за мир» — НСН) прошла в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке, митингующие призывали к прекращению финансирования Израиля и перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Более 300 активистов были задержаны, говорится в сообщении организаторов акции в соцсетях.
Демонстранты вышли в здание вокзала Grand Central с призывами к американским властям перестать финансировать Израиль и прекратить огонь. Некоторые из активистов принесли флаги Палестины.
«Этим вечером более 300 евреев и их союзников были задержаны», — указали в Jewish Voice for Peace.
Движение назвало акцию крупнейшими гражданскими волнениями в Нью-Йорке со времен войны в Ираке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нью-Йорке задержали более 300 участников акции против помощи Израилю
- Число погибших в аварии на шахте в Казахстане возросло до 16
- СМИ: Космический проект Galileo зашел в тупик из-за бойкота российских технологий
- «Магнит» купит 33% долей в крупнейшем дальневосточном ретейлере «Самбери»
- Илон Маск задался вопросом о священниках, преследуемых Украиной
- В результате аварии на шахте в Казахстане погибли 11 человек
- Байден: США готовы к «дальнейшим действиям» из-за атак проиранских групп
- Во Владивостоке загорелся лесной массив на площади 3 км
- Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ
- AP: США и КНР достигли договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru