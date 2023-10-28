В Нью-Йорке задержали более 300 участников акции против помощи Израилю

Акция движения Jewish Voice for Peace (англ. «Еврейский голос за мир» — НСН) прошла в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке, митингующие призывали к прекращению финансирования Израиля и перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Более 300 активистов были задержаны, говорится в сообщении организаторов акции в соцсетях.

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Демонстранты вышли в здание вокзала Grand Central с призывами к американским властям перестать финансировать Израиль и прекратить огонь. Некоторые из активистов принесли флаги Палестины.

«Этим вечером более 300 евреев и их союзников были задержаны», — указали в Jewish Voice for Peace.

Движение назвало акцию крупнейшими гражданскими волнениями в Нью-Йорке со времен войны в Ираке.

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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
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