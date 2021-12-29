Почти 800 случаев заражения «Омикроном» выявили в Индии
781 случай заражения штаммом «Омикрон» выявили в Индии. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения страны.
Отмечается, что новый вид COVID-19 обнаружен в 21 штате и союзных территориях. При этом почти треть заразившихся находится в столице – Нью-Дели. Там, число случаев «Омикрон» достигает 238.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас в Индии из числа заболевших этим штаммом уже выздоровели 241 человек.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным минздрава, всего с марта 2020 года в этой стране общее число заболевших коронавирусом составило более 34,8 миллионов человек. Умерли - более 480 тысяч, выздоровели - более 34,2 миллионов.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России во второй половине января 2022 года.
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Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru