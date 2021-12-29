Почти 800 случаев заражения «Омикроном» выявили в Индии

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в Индии из числа заболевших этим штаммом уже выздоровели 241 человек.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным минздрава, всего с марта 2020 года в этой стране общее число заболевших коронавирусом составило более 34,8 миллионов человек. Умерли - более 480 тысяч, выздоровели - более 34,2 миллионов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России во второй половине января 2022 года.