Почти 800 случаев заражения «Омикроном» выявили в Индии

781 случай заражения штаммом «Омикрон» выявили в Индии. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что новый вид COVID-19 обнаружен в 21 штате и союзных территориях. При этом почти треть заразившихся находится в столице – Нью-Дели. Там, число случаев «Омикрон» достигает 238.

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В ведомстве подчеркнули, что сейчас в Индии из числа заболевших этим штаммом уже выздоровели 241 человек.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным минздрава, всего с марта 2020 года в этой стране общее число заболевших коронавирусом составило более 34,8 миллионов человек. Умерли - более 480 тысяч, выздоровели - более 34,2 миллионов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» спрогнозировал «бурное» распространение «Омикрона» в России во второй половине января 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МинздравБолезньОмикрон-штаммКоронавирусИндия
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