Почти 50 тысяч человек погибли в Газе с начала военной операции Израиля

Ведомство добавило, что только за двое суток при бомбардировках и обстрелах армией Израиля в секторе был убит 61 палестинец.



Ранее стало известно, что новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

