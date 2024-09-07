Почти 50 тысяч человек погибли в Газе с начала военной операции Израиля

Более 40,9 тысячи человек погибли в Газе с начала военной операции Израиля в блокированном палестинском анклаве, сообщили в министерстве здравоохранения сектора.

Минздрав: Порядка 40,1 тысячи палестинцев погибли в Газе из-за действий Израиля

Ведомство добавило, что только за двое суток при бомбардировках и обстрелах армией Израиля в секторе был убит 61 палестинец.

Ранее стало известно, что новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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