Почти 50 тысяч человек погибли в Газе с начала военной операции Израиля
7 сентября 202414:21
Более 40,9 тысячи человек погибли в Газе с начала военной операции Израиля в блокированном палестинском анклаве, сообщили в министерстве здравоохранения сектора.
Ведомство добавило, что только за двое суток при бомбардировках и обстрелах армией Израиля в секторе был убит 61 палестинец.
Ранее стало известно, что новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru