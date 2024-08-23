СМИ: Новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа

Новый раунд переговоров по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, касающемуся прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, может состояться 25 августа в Каире. Об этом сообщает портал Axios.

В обсуждениях предполагается участие главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани, а также высокопоставленных представителей Израиля и Египта.