СМИ: Новые переговоры по Газе могут состояться 25 августа

Новый раунд переговоров по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС, касающемуся прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, может состояться 25 августа в Каире. Об этом сообщает портал Axios.

В обсуждениях предполагается участие главы ЦРУ Билла Бернса, премьер-министра Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани, а также высокопоставленных представителей Израиля и Египта.

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15 августа в Катаре при посредничестве США и Египта состоялись очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что на этих переговорах США предложили новый мирный план, который устраняет почти все оставшиеся разногласия.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое является единственным на данный момент, продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Оно было дважды продлено после первоначально согласованных четырех дней, в течение которых боевики ХАМАС освободили 100 израильских заложников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор Газа

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