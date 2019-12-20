Зачем Трамп торопит Сенат с импичментом

Президент США Дональд Трамп попросил Сенат не затягивать с началом процесса импичмента. «Я хочу немедленного начала процесса!» — написал американский президент в своем Twitter. Он добавил, что у желающих его отставки демократов нет никаких доказательств против него и вряд ли найдутся когда-либо.

Накануне Палата представителей США одобрила импичмент Трампу. За резолюцию о его отстранении от власти проголосовали 230 конгрессменов, против — 197. Решение было принято благодаря единодушию представителей Демократической партии, которые в Конгрессе составляют большинство. По американским законам, теперь вопрос импичмента и слушания должны пройти в Сенате — верхней палате парламента.

Дональд Трамп не опасается импичмента, потому что знает, что он ему не грозит. Дело в том, что большинство в Сенате представляют республиканцы, которые поддерживают президента и результаты голосования там будут ровно противоположными, чем в Палате представителей. Об этом рассказал в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«В Палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения. «Против» высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в Палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении в Сенате. Там будет все наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента. В этом смысле партийное противостояние продолжится, но у них уже будет большинство, в отличие от Палаты представителей, и они просто отвергнут этот импичмент. Так что с вероятностью 90 с лишим процентов Трампу импичмент не грозит», — считает американист.