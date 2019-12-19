NYT: Трамп, подвергнутый обвинениям в Вашингтоне, нашел защиту в Москве
Президент РФ Владимир Путин высказался в защиту главы США Дональда Трампа в ходе ежегодной большой пресс-конференции в Москве. Об этом пишет The New York Times, передает Североамериканское бюро НСН.
Отвечая на вопрос Дмитрия Саймса, американского политолога советского происхождения, о голосовании в Конгрессе, по результатам которого Трампу был объявлен импичмент, Путин заявил, что не считает президентство Трампа оконченным, отметив, что процесс еще должен пройти через Сенат, где республиканцев большинство.
Он также назвал импичмент президента Дональда Трампа «продолжением внутренней политической борьбы, когда партия, проигравшая выборы, пытается достичь своей цели различными способами». Как отмечает издание, Путин назвал причины импичмента «крайне надуманными», в том числе ситуацию «с искусственным давлением на Украину» и расследованием о российском вмешательстве , и выразил сомнение в том, что «они [республиканцы] захотят отстранить от власти своего партийного представителя».
В статье также отмечается, что в словах Путина звучал сарказм, когда он закончил речь словами «но ваши конгрессмены знают лучше». По мнению автора, президент использовал вопрос, чтобы посмеяться над американской политикой и еще раз отвергнуть идею о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года.
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