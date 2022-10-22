Плохим самочувствием объяснили уход экс-председателя Компартии Китая с заседания
Бывший председатель КНР и экс-генсек Центрального комитета Компартии Китая (КПК) Ху Цзиньтао «плохо себя чувствовал», поэтому ему пришлось покинуть церемонию закрытия XX съезда КПК.
Об этом сообщает китайское госагентство «Синьхуа».
«Корреспонденту «Синьхуа» Лю Цзявэнь стало известно, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании ... несмотря на то, что теперь ему требуется время для восстановления сил»,— цитирует публикацию агентство AFP.
По данным «Синьхуа», после того, как Ху Цзиньтао плохо себя почувствовал, «персонал, заботясь о его здоровье, сопровождал его в комнату рядом с местом проведения заседания для отдыха». Сообщается, что 79-летнему политику стало лучше.
Однако, на видео Ху Цзиньтао вначале не поддается уговорам и не реагирует на попытки приподнять его с места. Вывести из зала его удается только со второй попытки.
Ранее господина Ху вывели из зала, где проходило заседание КПК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 348 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 035 / сут.
- В Белгородской области повреждена газовая ветка, начали выставлять защитные заграждения
- СМИ: У Джонсона есть поддержка для выдвижения кандидатуры на выборы
- Власти Херсона призвали жителей переправиться на левый берег Днепра
- В Белгородской области заявили о росте числа пострадавших при обстреле Шебекино
- Бывший директор ЦРУ не исключил участия военных во главе с США в конфликте на Украине
- Сберечь людей. Мобилизованные россияне завершают курс подготовки
- Кириенко: Россия выигрывала любую войну, если она становилась народной
- Минобороны РФ: Уничтожено предприятие по производству частей украинских «Нептунов» в Харькове
- СК РФ: В Шебекино из-за обстрела с Украины погиб несовершеннолетний
- Глава Совбеза призвал отказаться от идеи «порядка, основанного на правилах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru