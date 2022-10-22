Плохим самочувствием объяснили уход экс-председателя Компартии Китая с заседания

Об этом сообщает китайское госагентство «Синьхуа».

«Корреспонденту «Синьхуа» Лю Цзявэнь стало известно, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании ... несмотря на то, что теперь ему требуется время для восстановления сил»,— цитирует публикацию агентство AFP.

По данным «Синьхуа», после того, как Ху Цзиньтао плохо себя почувствовал, «персонал, заботясь о его здоровье, сопровождал его в комнату рядом с местом проведения заседания для отдыха». Сообщается, что 79-летнему политику стало лучше.

Однако, на видео Ху Цзиньтао вначале не поддается уговорам и не реагирует на попытки приподнять его с места. Вывести из зала его удается только со второй попытки.

Ранее господина Ху вывели из зала, где проходило заседание КПК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

