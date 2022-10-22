Экс-генсека Компартии Китая Ху Цзиньтао под руки вывели со съезда
Экс-генсека Компартии Китая, бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао с церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине вывели из зала до окончания мероприятия, передает РИА Новости.
Итоговое заседание 20-го съезда Компартии Китая состояло из двух частей. На первой пресса не присутствовала, вторая проходила в открытом режиме. Спустя небольшое время 79-летний Ху Цзиньтао, сидевший в президиуме слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, вышел из зала заседания в сопровождении двух молодых людей и уже не вернулся.
Подробности инцидента не сообщаются.
Ху Цзиньтао возглавлял Центральный Комитет Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год, был на должности председателя КНР с 2003 по 2013 год.
На ХХ съезде КПК в Пекине утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.
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