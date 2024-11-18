Писториус заявил, что ракеты Taurus не помогут Украине на поле боя

Передача Берлином крылатых ракет Taurus не сможет помочь Киеву в зоне боевых действий, сообщил в эфире телеканала ARD глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Хабек в случае избрания канцлером ФРГ намерен поставить Киеву ракеты Taurus

По его словам, существуют вещи, о которых нельзя публично говорить. Вместо обсуждения темы поставок крылатых ракет необходимо сконцентрироваться на долгосрочной помощи Украине, отметил министр.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что пришло время поставить Украине дальнобойное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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