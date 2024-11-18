Хабек в случае избрания канцлером ФРГ намерен поставить Киеву ракеты Taurus

Министр по делам экономики и защиты климата Германии, кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек в эфире телеканала ARD заявил, что в случае избрания главой правительства ФРГ разрешил бы поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus.

СМИ: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus

Журналисты спросили у него, скорректировал ли он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать такие ракеты Киеву. «Ответ на этот вопрос — да», — сказал Хабек.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что пришло время поставить Украине дальнобойное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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