Хабек в случае избрания канцлером ФРГ намерен поставить Киеву ракеты Taurus

Журналисты спросили у него, скорректировал ли он решение канцлера Германии Олафа Шольца не передавать такие ракеты Киеву. «Ответ на этот вопрос — да», — сказал Хабек.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что пришло время поставить Украине дальнобойное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

