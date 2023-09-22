Пхеньян заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

Трудовая партия Кореи выпустила заявление о том, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Кроме того, это кардинально изменило мировую политическую обстановку. Политбюро ЦК партии высоко оценило, что визит северокорейского лидера достиг поставленных целей.

Также стало известно, что Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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