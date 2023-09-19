МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ
МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика. Об этом сообщил МИД Республики Корея после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ.
Отмечается, что послу передали официальную позицию по поводу обсуждения вопросов «военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей». Кроме того Кулику был передан призыв к Москве «немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества» с КНДР.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявлял, что Запад во главе с США обеспокоен встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына, так как никто не знает, о чем на самом деле договаривались лидеры России и КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru