СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся в страну после визита в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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Глава государства завершил визит в РФ и 18 сентября проехал приграничную станцию «Туманган». В ходе визита политик «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений», отмечает ЦТАК.

Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына проехал по России более четырёх тысяч километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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