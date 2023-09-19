СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию
19 сентября 202305:32
Северокорейский лидер Ким Чен Ын вернулся в страну после визита в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Глава государства завершил визит в РФ и 18 сентября проехал приграничную станцию «Туманган». В ходе визита политик «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений», отмечает ЦТАК.
Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына проехал по России более четырёх тысяч километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru