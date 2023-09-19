СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

Глава государства завершил визит в РФ и 18 сентября проехал приграничную станцию «Туманган». В ходе визита политик «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений», отмечает ЦТАК.

Ранее стало известно, что поезд Ким Чен Ына проехал по России более четырёх тысяч километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

