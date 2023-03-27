Пхеньян в очередной раз запустил ракету в сторону Японского моря

По предварительным данным, Пхеньян запустил баллистическую ракетку. Ее боеголовка уже упала в море.

Рыбаков и суда просят не приближаться к обломкам.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам учений 18 и 19 марта, что военные должны быть готовы к «ответному применению» ядерного оружия в любое время. В ходе учений была запущена баллистическая ракета с имитацией ядерной боеголовки.

