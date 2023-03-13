СМИ: КНДР запустила две ракеты с подводной лодки
13 марта 202303:33
Северная Корея запустила две крылатые ракеты, сообщает Yonhap.
Речь идет о стратегических крылатых ракетах, которые были запущены с подводной лодки. Военные Южной Кореи зафиксировали пуск в районе Синпхо.
Предполагается, что Пхеньян осуществил пуск в качестве протеста против стартующих 13 марта совместных военных учений США и Южной Кореи.
Ранее МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru