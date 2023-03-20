Ким Чен Ын призвал к готовности к применению ядерного оружия

Об этом он сообщил по итогам учений 18 и 19 марта, в ходе которых была запущена баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой.

Также северокорейский лидер отметил, что маневры стали важным моментом в подготовке ядерных боевых сил.

Ранее Пхеньян испытал ракету «Хвасон-17» в ответ на учения Сеула и Вашингтона.

