В МИД рассказали, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ

Россия продолжит участвовать в ОБСЕ. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Как отметил дипломат, о прекращении участия России в организации мечтают западные силы, заинтересованные в международной изоляции Москвы.

«На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии», - подчеркнул Масленников в беседе с ТАСС.

Дипломат назвал ОБСЕ дискредитировавшей себя частью евроатлантической концепции безопасности, однако на площадке «звучат голоса здравомыслящих стран», позицию которых хочет поддержать Россия. По словам Мельникова, в организации не обойтись «ремонтом фасада», Запад должен вернуться к соблюдению основополагающих принципов, прежде всего неделимости безопасности и правила консенсуса.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова вернуться в Парламентскую ассамблею организации при отказе от русофобии, напоминает РЕН ТВ.

