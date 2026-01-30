В МИД рассказали, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ
Россия продолжит участвовать в ОБСЕ. Об этом заявил глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Как отметил дипломат, о прекращении участия России в организации мечтают западные силы, заинтересованные в международной изоляции Москвы.
«На подобные провокации не пойдем. Буквально на днях наш министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что мы продолжаем участвовать в этой организации не потому, что питаем какие-либо надежды и иллюзии», - подчеркнул Масленников в беседе с ТАСС.
Дипломат назвал ОБСЕ дискредитировавшей себя частью евроатлантической концепции безопасности, однако на площадке «звучат голоса здравомыслящих стран», позицию которых хочет поддержать Россия. По словам Мельникова, в организации не обойтись «ремонтом фасада», Запад должен вернуться к соблюдению основополагающих принципов, прежде всего неделимости безопасности и правила консенсуса.
Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова вернуться в Парламентскую ассамблею организации при отказе от русофобии, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге два человека пострадали из-за обвала грунта
- В МИД рассказали, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ
- Каллас выразила надежду, что «станет очень умной»
- Не перемирие: Трамп заявил о согласии Путина неделю «не обстреливать» Киев
- Над Россией сбили за ночь 18 украинских беспилотников
- Захарова назвала заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу «диким выводом»
- Суд изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей
- Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната жалуются жестокое обращение и лишение телефонов
- Россиянам рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard
- Найден способ защитить от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru