Pfizer поставит миллионы доз вакцин в Израиль до конца 2022 года
Израиль получит миллионы доз вакцин от коронавируса производства Pfizer до конца 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано. По словам Нетаньяху, Израиль также надеется на заключение соглашения на поставку вакцин с компанией Moderna.
Премьер также отметил, что скоро в стране будет достаточно вакцин для всех категорий граждан. Как пишет Интерфакс, по статистике Израиль является одним из стран-лидеров по проценту вакцинированных граждан.
Ранее в конце марта сообщалось, что Pfizer начала клинические испытание собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от полугода до 11 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru