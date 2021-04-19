Pfizer поставит миллионы доз вакцин в Израиль до конца 2022 года

Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано. По словам Нетаньяху, Израиль также надеется на заключение соглашения на поставку вакцин с компанией Moderna.

Премьер также отметил, что скоро в стране будет достаточно вакцин для всех категорий граждан. Как пишет Интерфакс, по статистике Израиль является одним из стран-лидеров по проценту вакцинированных граждан.

Ранее в конце марта сообщалось, что Pfizer начала клинические испытание собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от полугода до 11 лет.