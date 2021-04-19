Pfizer поставит миллионы доз вакцин в Израиль до конца 2022 года

Израиль получит миллионы доз вакцин от коронавируса производства Pfizer до конца 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину

Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано. По словам Нетаньяху, Израиль также надеется на заключение соглашения на поставку вакцин с компанией Moderna.

Премьер также отметил, что скоро в стране будет достаточно вакцин для всех категорий граждан. Как пишет Интерфакс, по статистике Израиль является одним из стран-лидеров по проценту вакцинированных граждан.

Ранее в конце марта сообщалось, что Pfizer начала клинические испытание собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от полугода до 11 лет.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ВакцинацияИзраиль
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