Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину

Первая партия вакцины Pfizer прибыла в объеме 117 тысяч доз на Украину 16 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Поставку Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. В первую очередь вакцинируют персонал и жителей домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.