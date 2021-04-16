Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину
Первая партия вакцины Pfizer прибыла в объеме 117 тысяч доз на Украину 16 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
Поставку Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. В первую очередь вакцинируют персонал и жителей домов престарелых, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
«Для Украины важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, — обеспечить справедливые возможности для всех», — подчеркнул министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
На этой неделе ЮНИСЕФ доставил в Украину около 140 тысяч шприцев и более 1,3 тысяч коробок для их утилизации. При этом 31 марта в стране зафиксировали рекордные 35 705 обращений в службу скорой помощи. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что к ухудшению ситуации с коронавирусом на Украине мог привести, в том числе, отказ от закупок вакцины «Спутник V».
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