Вакцину Pfizer начали испытывать на детях

Американская компания Pfizer начинает клинические испытание собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от полугода до 11 лет, сообщил представитель компании в эфире телеканала N-TV.

Ожидается, что в испытаниях будут участвовать почти 4,5 тысячи детей. Доза препарата уже введена первым участникам в проходящем глобальном исследовании фазы 1/2/3. Цель клинических испытаний – оценка безопасности, эффективности и переносимости вакцины у детей.

«Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации», — цитирует RT сотрудника Pfizer. Компания рассчитывает, что лекарство можно будет использовать при вакцинации детей с 1 января 2022 года.

Ранее американская компания Moderna объявила о начале клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях.

