Вакцину Pfizer начали испытывать на детях
Американская компания Pfizer начинает клинические испытание собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях от полугода до 11 лет, сообщил представитель компании в эфире телеканала N-TV.
Ожидается, что в испытаниях будут участвовать почти 4,5 тысячи детей. Доза препарата уже введена первым участникам в проходящем глобальном исследовании фазы 1/2/3. Цель клинических испытаний – оценка безопасности, эффективности и переносимости вакцины у детей.
«Мы гордимся тем, что проводим это столь необходимое исследование для детей и семей, с нетерпением ожидающих возможной вакцинации», — цитирует RT сотрудника Pfizer. Компания рассчитывает, что лекарство можно будет использовать при вакцинации детей с 1 января 2022 года.
Ранее американская компания Moderna объявила о начале клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции на детях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Антигуа и Барбуда зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
- Александр Липницкий в своём последнем интервью рассказал о цензуре
- Песков рассказал о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19
- Кремль прокомментировал заявление Макрона о «мировой войне нового типа»
- Захарова обвинила НАТО во лжи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru