Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе

Доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа сейчас нелегко, однако Россия продолжит контакты для оказания такой поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, Россия и другие страны оказывают гумпомощь в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако помощь не может быть доставлена «в нужном объеме».

«Помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме только через территорию Египта, через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом, чтобы изыскивать возможность обеспечивать поддержку.

Ранее стало известно, что два борта МЧС доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияГуманитарная ПомощьСектор ГазаДмитрий Песков

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