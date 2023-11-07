Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе

Как отметил представитель Кремля, Россия и другие страны оказывают гумпомощь в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако помощь не может быть доставлена «в нужном объеме».

«Помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме только через территорию Египта, через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом, чтобы изыскивать возможность обеспечивать поддержку.

Ранее стало известно, что два борта МЧС доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

