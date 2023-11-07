Песков: Россия продолжит гуманитарную помощь Газе
Доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа сейчас нелегко, однако Россия продолжит контакты для оказания такой поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Россия и другие страны оказывают гумпомощь в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако помощь не может быть доставлена «в нужном объеме».
«Помощь туда сейчас может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме только через территорию Египта, через КПП "Рафах", который работает в очень ограниченном режиме», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом, чтобы изыскивать возможность обеспечивать поддержку.
Ранее стало известно, что два борта МЧС доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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