ООН: 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома

Из-за обстрелов армии Израиля около 1,5 миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

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Он отметил, что на территории палестинского анклава по-прежнему нет электричества. Порядка 1,5 миллиона человек покинули дома, а более 700 тысяч вынуждены укрываться в убежищах, уточнил Дюжаррик.

По его словам, 150 бомбоубежищ уже переполнены.

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что с начала октября израильская армия сбросила на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки.

Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта превысило 10 тысяч. Погибли свыше четырех тысяч детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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