ООН: 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома
Из-за обстрелов армии Израиля около 1,5 миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Он отметил, что на территории палестинского анклава по-прежнему нет электричества. Порядка 1,5 миллиона человек покинули дома, а более 700 тысяч вынуждены укрываться в убежищах, уточнил Дюжаррик.
По его словам, 150 бомбоубежищ уже переполнены.
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что с начала октября израильская армия сбросила на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки.
Число жертв эскалации палестино-израильского конфликта превысило 10 тысяч. Погибли свыше четырех тысяч детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru