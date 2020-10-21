Песков прокомментировал уничтожение в США уральских аппаратов ИВЛ

Песков пояснил, что Кремль не беспокоит уничтожение в Штатах 45 аппаратов ИВЛ, подаренных Россией. По словам пресс-секретаря президента, в момент отправки этой техники был критический момент, когда многие страны обменивались помощью. «А что дальше американские коллеги решили сделать, это уже не наш вопрос», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем. Для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».

