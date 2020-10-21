Песков прокомментировал уничтожение в США уральских аппаратов ИВЛ

В Кремле опровергли версию, что поставленные в США аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) были с браком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передает слова Пескова Ura.ru, произведенные на Уральском приборостроительном заводе аппараты ИВЛ постоянно используется в России, а случаи ее отказа единичны.

Что американцу брак, то русскому аппарат ИВЛ

Песков пояснил, что Кремль не беспокоит уничтожение в Штатах 45 аппаратов ИВЛ, подаренных Россией. По словам пресс-секретаря президента, в момент отправки этой техники был критический момент, когда многие страны обменивались помощью. «А что дальше американские коллеги решили сделать, это уже не наш вопрос», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в апреле рамках гуманитарного обмена. Российские аппараты не использовались из-за технических проблем. Для аппаратов «Авента-М» требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в США решили отказаться от использования этой техники после сообщений о пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые использовали «Авента-М».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСШАДмитрий Песков
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