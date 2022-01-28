Зеленский заявил о нагнетании ситуации вокруг Украины

«Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», - сказал украинский лидер в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.

По словам Зеленского, Украина несет экономические потери из-за нагнетания паники вокруг ситуации на границе с РФ.

Ране в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине является «милитаристским психозом»: возможно, у бойцов в Донбассе, которым не хватает оружия, могут не выдержать нервы, как у срочника, «застрелившего пятерых сослуживцев».

По словам министра, нельзя исключить вероятность того, что третья сторона намеренно собиралась спровоцировать Киев на войну. При этом Лавров подчеркнул, что в Москве не хотят военных действий, отметив, что если их начало будет зависеть от России, то «войны не будет».



