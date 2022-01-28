Зеленский заявил о нагнетании ситуации вокруг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом на Западе создают впечатление, что на Украине завтра война, но это не так.
«Да, увеличилось число военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ… Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», - сказал украинский лидер в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.
По словам Зеленского, Украина несет экономические потери из-за нагнетания паники вокруг ситуации на границе с РФ.
Ране в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация на Украине является «милитаристским психозом»: возможно, у бойцов в Донбассе, которым не хватает оружия, могут не выдержать нервы, как у срочника, «застрелившего пятерых сослуживцев».
По словам министра, нельзя исключить вероятность того, что третья сторона намеренно собиралась спровоцировать Киев на войну. При этом Лавров подчеркнул, что в Москве не хотят военных действий, отметив, что если их начало будет зависеть от России, то «войны не будет».
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