Песков: Кремль озабочен ситуацией в Габоне

Президентские выборы в Габоне завершились сначала заблокированным интернетом, а теперь – «выступлением» военных по телевидению, в котором они пообещали свергнуть режим.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что в России внимательно наблюдают за тем, что происходит в Габоне, отмечают «Известия».



Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.

