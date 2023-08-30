«Антифранцузское восстание!»: Поможет ли «Вагнер» мятежникам из Габона
«Вагнеровцев», скорее всего, сейчас нет в Габоне, однако «они есть везде, даже там, где их нет», сказал в эфире НСН Алексей Подберезкин.
Военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер», предположил в интервью НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Президентские выборы в Габоне вызвали недовольство военных. Они объявили в среду по телевидению об отмене их результатов и попытались захватить власть в стране. Жители столицы Габона Либревиля вышли на улицы и приветствовали «освобождение», в городе была слышна стрельба и появились БТРы.
«Вагнеровцы есть везде, даже там, где их нет. Официально "Вагнер" присутствует в четырех африканских странах, но мы не знаем до конца, где еще они есть, с кем заключены контракты. Думаю, что в сегодняшнем Габоне они не присутствуют, но их могут позвать, они могут прийти на помощь военным. Тенденция началась совершенно определенная - антифранцузские восстания. Они будут отодвигать французов, и в этом нужна зарубежная поддержка, в Габоне не производится стрелковое оружие и тем более тяжелая техника. Думаю, они будут прибегать к помощи нашей ЧВК, причем, даже не платя им деньги, а под будущую прибыль или предоставляя им природные ресурсы. Используя терминологию Пригожина, в Западной Африке "Вагнер" мог бы взять под контроль все эти 12-13 франкоговорящих государств (и одно англоговорящее). Это могло произойти легко», - сказал Подберезкин.
По его словам, у американцев в Габоне «нет ничего серьезного».
«Насколько я знаю, у американцев там нет ничего серьезного. Из 30 баз и опорных пунктов США, которые есть в Африке, только два заметных и относительно крупных – на Африканском Роге (в Джибути – прим. НСН) и база в Нигере, порядка тысячи человек», - указал эксперт.
При этом Подберезкин отметил, что французы «осточертели» африканцам, и поддерживают их только «самые недалекие» режимы.
«Влияние Франции, безусловно, падает везде, она превратилась из великой державы, которая контролировала половину Африки, просто в региональную страну. Их устаревшая модель колониализма осточертела всем, люди стали достаточно образованными и прекрасно понимают, чем им это грозит. Убеждать их в преимуществах, которые вроде бы давала часть элиты Франции все труднее и труднее. Старая модель никого не устраивает, только самые недалекие режимы могут бороться за ее сохранение. Другое дело, что американцы и французы будут пытаться это сохранить», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что военный переворот в Габоне является следствием «эффекта домино» после захвата власти в Нигере.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК
- Правозащитный проект «Команда против пыток» внесли в реестр иноагентов
- Песков: Путин получает оперативную операцию об атаках беспилотников
- В Госдуме предложили ввести выплату на школьника в размере прожиточного минимума
- СМИ: В Габоне задержан сын президента страны
- Американский журналист Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры
- Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании
- Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
- Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru