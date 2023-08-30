«Антифранцузское восстание!»: Поможет ли «Вагнер» мятежникам из Габона

Военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер», предположил в интервью НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Президентские выборы в Габоне вызвали недовольство военных. Они объявили в среду по телевидению об отмене их результатов и попытались захватить власть в стране. Жители столицы Габона Либревиля вышли на улицы и приветствовали «освобождение», в городе была слышна стрельба и появились БТРы.