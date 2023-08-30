«Антифранцузское восстание!»: Поможет ли «Вагнер» мятежникам из Габона

«Вагнеровцев», скорее всего, сейчас нет в Габоне, однако «они есть везде, даже там, где их нет», сказал в эфире НСН Алексей Подберезкин.

Военные Габона, затеявшие мятеж в этой африканской стране, могут попросить помощь у ЧВК «Вагнер», предположил в интервью НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Президентские выборы в Габоне вызвали недовольство военных. Они объявили в среду по телевидению об отмене их результатов и попытались захватить власть в стране. Жители столицы Габона Либревиля вышли на улицы и приветствовали «освобождение», в городе была слышна стрельба и появились БТРы.

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«Вагнеровцы есть везде, даже там, где их нет. Официально "Вагнер" присутствует в четырех африканских странах, но мы не знаем до конца, где еще они есть, с кем заключены контракты. Думаю, что в сегодняшнем Габоне они не присутствуют, но их могут позвать, они могут прийти на помощь военным. Тенденция началась совершенно определенная - антифранцузские восстания. Они будут отодвигать французов, и в этом нужна зарубежная поддержка, в Габоне не производится стрелковое оружие и тем более тяжелая техника. Думаю, они будут прибегать к помощи нашей ЧВК, причем, даже не платя им деньги, а под будущую прибыль или предоставляя им природные ресурсы. Используя терминологию Пригожина, в Западной Африке "Вагнер" мог бы взять под контроль все эти 12-13 франкоговорящих государств (и одно англоговорящее). Это могло произойти легко», - сказал Подберезкин.

По его словам, у американцев в Габоне «нет ничего серьезного».

«Насколько я знаю, у американцев там нет ничего серьезного. Из 30 баз и опорных пунктов США, которые есть в Африке, только два заметных и относительно крупных – на Африканском Роге (в Джибути – прим. НСН) и база в Нигере, порядка тысячи человек», - указал эксперт.

При этом Подберезкин отметил, что французы «осточертели» африканцам, и поддерживают их только «самые недалекие» режимы.

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«Влияние Франции, безусловно, падает везде, она превратилась из великой державы, которая контролировала половину Африки, просто в региональную страну. Их устаревшая модель колониализма осточертела всем, люди стали достаточно образованными и прекрасно понимают, чем им это грозит. Убеждать их в преимуществах, которые вроде бы давала часть элиты Франции все труднее и труднее. Старая модель никого не устраивает, только самые недалекие режимы могут бороться за ее сохранение. Другое дело, что американцы и французы будут пытаться это сохранить», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что военный переворот в Габоне является следствием «эффекта домино» после захвата власти в Нигере.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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