Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в Белоруссии

Минздрав Белоруссии заявил, что в республике были выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что новый вариант COVID-19 специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава выявили у четырёх человек.

«Это первые подтверждённые случаи заражения новым вариантом в республике», - подчеркнули в ведомстве.

Также в белорусском Минздраве добавили, что у всех пациентов отмечается «лёгкое течение инфекции».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «точно нейтрализует новый штамм «омикрон».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммБелоруссия
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