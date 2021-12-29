Первые случаи заражения «омикрон»-штаммом зафиксировали в Белоруссии
Минздрав Белоруссии заявил, что в республике были выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что новый вариант COVID-19 специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава выявили у четырёх человек.
«Это первые подтверждённые случаи заражения новым вариантом в республике», - подчеркнули в ведомстве.
Также в белорусском Минздраве добавили, что у всех пациентов отмечается «лёгкое течение инфекции».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «точно нейтрализует новый штамм «омикрон».
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