«Очень высокий». Путин оценил уровень нейтрализации «Спутником V» штамма «омикрон»

Президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «точно нейтрализует новый штамм «омикрон», сообщает ТАСС.

Ученые: у зараженных «омикроном» появляются антитела к «дельте»

По его словам, об этом ему рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, где были проведены соответствующие исследования.

«Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий... где-то около 90% защиты», - отметил российский лидер.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 78 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСпутник VОмикрон-штаммВладимир Путин
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