«Очень высокий». Путин оценил уровень нейтрализации «Спутником V» штамма «омикрон»
Президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «точно нейтрализует новый штамм «омикрон», сообщает ТАСС.
По его словам, об этом ему рассказал Александр Гинцбург, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, где были проведены соответствующие исследования.
«Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий... где-то около 90% защиты», - отметил российский лидер.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 78 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает RT.
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