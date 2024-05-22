Первые обученные на Западе специалисты по обслуживанию F-16 прибыли на Украину
22 мая 202415:47
Первые инженеры и специалисты, которых обучили на Западе обслуживанию истребителей F-16 производства США, прибыли на Украину. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спикера Военно-воздушных сил Украины Илью Евлаша.
Он отметил, что подобных специалистов никогда не бывает много и что они смогут передать опыт всему инженерному корпусу ВСУ. Евлаш добавил, что на Украине готовят пилотов с помощью переданного Чехией учебного тренажера.
Ранее сообщалось, что Дания передаст первые истребители F-16 Украине в течение месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru