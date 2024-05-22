Первые обученные на Западе специалисты по обслуживанию F-16 прибыли на Украину

Первые инженеры и специалисты, которых обучили на Западе обслуживанию истребителей F-16 производства США, прибыли на Украину. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спикера Военно-воздушных сил Украины Илью Евлаша.

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Он отметил, что подобных специалистов никогда не бывает много и что они смогут передать опыт всему инженерному корпусу ВСУ. Евлаш добавил, что на Украине готовят пилотов с помощью переданного Чехией учебного тренажера.

Ранее сообщалось, что Дания передаст первые истребители F-16 Украине в течение месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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