Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Венесуэлу
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» доставлена в Венесуэлу. Об этом заявила вице-президент страны Дэлси Родригес в ходе выступления в аэропорту Каракаса, куда прибыл российский борт. Запись выступления опубликована в Twitter TVV Noticias.
По словам Родригес, Венесуэла стала первой страной в западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус поможет вакцинация и естественный иммунитет населения.
«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.
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