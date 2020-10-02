Первая партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Венесуэлу

По словам Родригес, Венесуэла стала первой страной в западном полушарии, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что победить коронавирус поможет вакцинация и естественный иммунитет населения.

«Что касается победы над коронавирусом, это зоонозное заболевание, которое в принципе победить невозможно. Единственное, что возможно, это сделать ее вакциноуправляемой. Что мы сейчас и делаем, давая вакцину, иммунизируя население, создавая у населения протективный иммунитет, уровень которого надо достичь порядка 70%, а лучше 80%», - сказал Гинцбург.

