ВОЗ предупредила Россию о страшных последствиях повторного карантина
Во Всемирной организации здравоохранения призвали Россию, по возможности, не вводить новые жесткие карантинные меры в связи с коронавирусом. Повторные ограничения парализуют не только экономику, но и систему здравоохранения, из-за чего возникнут трудности с лечением других болезней. Об этом заявила Forbes представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она выразила уверенность, что в нынешних условиях есть возможность сохранить социально-экономическую жизнь. По словам Вуйнович, реакция на пандемию теперь уже не должна быть такой же, как в феврале - марте. Как подчрекнула представитель ВОЗ, уже хорошо известно, как коронавирус себя ведёт.
«Мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», – цитирует Ura.ru Вуйнович. Она также отметила, что, помимо прочего, при введении жёстких ограничений у людей страдает психика.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал «критической» ситуацию с коронавирусом в столице. Он вернул часть карантинных ограничений. В частности, с 5 октября работодателей обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.
Как пояснили в мэрии, это касается только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что объявление нового локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 на текущий момент не рассматривается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru