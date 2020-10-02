ВОЗ предупредила Россию о страшных последствиях повторного карантина

Во Всемирной организации здравоохранения призвали Россию, по возможности, не вводить новые жесткие карантинные меры в связи с коронавирусом. Повторные ограничения парализуют не только экономику, но и систему здравоохранения, из-за чего возникнут трудности с лечением других болезней. Об этом заявила Forbes представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она выразила уверенность, что в нынешних условиях есть возможность сохранить социально-экономическую жизнь. По словам Вуйнович, реакция на пандемию теперь уже не должна быть такой же, как в феврале - марте. Как подчрекнула представитель ВОЗ, уже хорошо известно, как коронавирус себя ведёт.

«Мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», – цитирует Ura.ru Вуйнович. Она также отметила, что, помимо прочего, при введении жёстких ограничений у людей страдает психика.