Первая группа палестинских детей прибыла на КПП «Рафах» для отправки в ОАЭ

«Первая группа палестинских больных детей, которые должны пройти лечение в ОАЭ, прибыла на КПП "Рафах"», — указано в сообщении.

Далее детей привезут в египетский аэропорт Эль-Ариш и доставят в ОАЭ в сопровождении представителей минздрава страны.

По данным источника, на КПП ожидают прибытия недоношенных детей, которых перевезут в Египет и будут лечить в больницах на Синае.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к соблюдению норм международного права, обеспечению безопасности гражданских, эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

