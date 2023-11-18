Первая группа палестинских детей прибыла на КПП «Рафах» для отправки в ОАЭ
Первая группа палестинских детей, которых направят в Объединенные Арабские Эмираты, прибыла на пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Об этом сообщает портал Rafah Online, ссылаясь на источник в Египетском обществе Красного Полумесяца.
«Первая группа палестинских больных детей, которые должны пройти лечение в ОАЭ, прибыла на КПП "Рафах"», — указано в сообщении.
Далее детей привезут в египетский аэропорт Эль-Ариш и доставят в ОАЭ в сопровождении представителей минздрава страны.
По данным источника, на КПП ожидают прибытия недоношенных детей, которых перевезут в Египет и будут лечить в больницах на Синае.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к соблюдению норм международного права, обеспечению безопасности гражданских, эвакуации больных или пострадавших детей вместе с опекунами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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