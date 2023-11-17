В Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян

Речь идет о специальном рейсе из Каира. Борт доставил 120 граждан РФ и членов их семей. МЧС России всего перевезло 288 человек.

В настоящее время в списке на эвакуацию из сектора Газа находятся 625 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

