«Внезапно». Политолог рассказал, когда Китай начнёт забирать Тайвань

По его мнению, военная операция может начаться в течение года, но только после XX съезда Компартии КНР и внезапно для Тайбэя.

Он отметил, что визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вряд ли послужит причиной боевых действий, но может стать началом длительной эскалации.

«Администрация Байдена уговаривает её не ехать, не накалять обстановку, но это будет выглядеть как слабость. С другой стороны, если она поедет, это будет выглядеть очень серьёзной провокацией. Си Цзиньпин не может просто так проигнорировать визит», - подчеркнул Можегов.

Ранее Минобороны КНР потребовало от США не организовывать поездку Пелоси на Тайвань, сообщает RT.

