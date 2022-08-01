СМИ: Самолет Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности

Самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отправившейся в турне по Азии, может совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или дозаправки. Об этом пишет Global Times.

СМИ сообщили о возможном переключении внимания США с Украины на Тайвань

Издание отмечает, что в случае возникновения проблем китайская армия может позволить воздушному судну приземлиться в одном из аэропортов материкового Китая.

По данным China Times, самолет Пелоси может прибыть в Тайбэй во вторник.

Ранее стало известно, что американский политик вместе с делегацией из Вашингтона посетит Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию, напоминает RT. Предполагалось, что Пелоси посетит также Тайвань, против чего активно выступал Пекин, напоминая о принципе «одного Китая», отмечает телеканал «360». Однако остров не включили в программу рабочей поездки спикера.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ТайваньСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры